Tankstelle in Itterbeck liefert an niederländische Grenze

Wenn die Grenze durch Corona zur Ladentheke wird Stand: 27.04.2021 14:36 Uhr Shopping über Grenzen hinweg - auch das ist in Corona-Zeiten eingeschränkt. An der deutsch-niederländischen Grenze in der Grafschaft Bentheim setzt ein Tankstellenbetreiber auf eine kreative Lösung.

Kunden aus den Niederlanden gehören für Holger Vorrink aus Itterbeck zum alltäglichen Geschäft dazu. Denn bei ihm sind Waren wie Alkohol und Zigaretten zum Teil deutlich preiswerter als jenseits der Grenze. Die Entwicklungen in der Corona-Pandemie haben das Geschäft zuletzt vermiest: Seit die Niederlande als Hochinzidenzgebiet eingestuft wurden, sind Shoppingtouren in die Grafschaft Bentheim nur noch mit einem negativen Corona Test möglich - und der ist in den Niederlanden teuer.

Übergabe am Schlagbaum

Tankstellenbetreiber Vorrink ist deshalb kreativ geworden und hat sich einen speziellen Service für die Kunden von der anderen Seite der Grenze einfallen lassen: Damit er seine Umsatzeinbußen verringern und die Niederländer den Corona-Test sparen können, liefern Mitarbeitende der Tankstelle die Ware direkt an den rund fünf Kilometer entfernten Grenzübergang. Vorrink betont, dass dies völlig legal sei. Jeder bleibe auf seiner Seite der Grenze, direkt am Schlagbaum werde die Ware übergeben und bezahlt, sagte Vorrink dem NDR in Niedersachsen.

Hohe Nachfrage sorgt für weiteren Ausbau

Seine Kunden aus den Niederlanden seien froh über den Service. Viele würden sich auch weitere Angeboten wünschen - darunter Sachen, die man eher mit einer Tankstelle in Verbindung bringt. "Die würden uns glatt ihr Auto zur Verfügung stellen, dass wir das mitnehmen und hier auch noch volltanken", so Vorrink. Um die Hürden für die Niederländer noch weiter abzubauen, wird will zeitnah nachlegen - allerdings auf andere Weise: Am 1. Mai eröffnet der Geschäftsmann in seiner Tankstelle ein eigenes Corona-Testzentrum.

