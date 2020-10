Segelflugzeug in Melle abgestürzt: Pilot in Lebensgefahr Stand: 25.10.2020 16:00 Uhr In Melle (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag ein Segelflugzeug abgestürzt. Dabei wurde der 27 Jahre alte Pilot lebensgefährlich verletzt. Experten untersuchen jetzt die Ursache für den Absturz.

Der Pilot war am Morgen vom Segelflugplatz Melle zu einem Rundflug über Porta Westfalica gestartet. Als das Flugzeug abstürzte, befand er sich laut Polizei auf dem Rückflug. Beim Aufprall hörten Anwohner ein dumpfes Geräusch und entdeckten das abgestürzte Segelflugzeug auf einer Ackerfläche. Sie leisteten dem bewusstlosen Piloten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Experten untersuchen Ursache für Absturz

Was die Absturzursache war, sollen nun Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig herausfinden. Sie begannen am Sonntag mit den Ermittlungen. Am Flugzeug entstand durch den Aufprall ein Totalschaden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 60.000 Euro.

