Stand: 30.11.2020 14:23 Uhr Remarque-Friedenszentrum mit digitalen Angeboten

Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück hat wegen der coronabedingten Schließungszeit mehrere Angebote erarbeitet, damit Interessierte sich online über Leben und Werk des berühmten Schriftstellers informieren können. Für die neue Rubrik "Friedenszentrum Online" hätten Mitarbeiter beispielsweise einen virtuellen Stadtrundgang auf den Spuren des in Osnabrück geborenen Antikriegs-Autors zusammengestellt, teilte das Friedenszentrum mit. Ferner würden ein Quiz und ein Podcast mit dem Titel "Erich Maria Remarques 'Im Westen nichts Neues': Vom Meisterwerk zum Hassobjekt" angeboten. Auch die aktuelle Sonderausstellung "Weltweit Worldwide Remarque" ist online zu sehen. Sie beleuchtet Remarques internationale Bedeutung und Popularität von der Jahrtausendwende bis heute. Laut Zentrumsleiter Thomas Schneider sind rund 500 Exponate in 40 Sprachen und aus 60 Ländern zu sehen. Diese dokumentierten, dass Remarque und seine insgesamt 15 Romane bis heute weltweit in allen Medien präsent sind, so Schneider.

