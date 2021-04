Stand: 30.04.2021 19:38 Uhr Polizei kontrolliert am 1. Mai verstärkt Corona-Regeln

Polizei und Ordnungsbehörden in der Region kontrollieren am 1. Mai verstärkt, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim setzt dafür in ihrem Bereich zusätzliche Streifen ein und wird von der Bereitschaftspolizei Osnabrück unterstützt. In den vergangenen Tagen habe die Zahl der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz zugenommen, heißt es. Gemeinsame Treffen sind auch am 1. Mai nur mit einer haushaltsfremden Person über 14 Jahren möglich. Das gilt auch für gemeinsame Fahrradtouren.

01.05.2021