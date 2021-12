Stand: 06.12.2021 13:44 Uhr Polizei entdeckt bei Kontrolle Karton mit einer Million Euro

Die Bundespolizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim rund eine Million Euro Bargeld sichergestellt. Gegen den 55-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Das in einem Karton versteckte Bargeld hatten die Beamten am Sonnabend in der Ladung eines aus den Niederlanden einreisenden Transporters entdeckt. Die Kiste mit dem Geld brachte den Angaben zufolge 31 Kilogramm auf die Waage.

