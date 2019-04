Stand: 01.04.2019 10:10 Uhr

Ostercappeln: Moor brennt auf einem Hektar Fläche

Am Sonntagabend sind die Ortsfeuerwehren aus Ostercappeln im Landkreis Osnabrück zu einem Großeinsatz im Venner Moor gerufen worden. Gegen 19.30 Uhr meldeten Zeugen einen Brand. Über dem Gebiet stand eine große Rauchwolke, Flammen loderten am Boden. Es waren bis zu 70 Einsatzkräfte aus vier Ortsfeuerwehren im Einsatz. Betroffen war eine Fläche von rund einem Hektar. Gegen 23.30 Uhr rückten die Retter ab. Am Montagvormittag werde der Brandherd kontrolliert, sagte der Venner Ortsbrandmeister und Mitglied der Einsatzleitung, Nils Abke, gegenüber NDR.de. Eine Ursache ist noch nicht bekannt.

Schwieriger Einsatz: Feuerwehr fährt mit Treckern an den Brandherd

Die Anfahrt zum Einsatzort gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig. Sie kam nur auf etwa 500 Meter an den Brandherd heran. Man habe das Feuer mit "Treckern, Ladewagen und Eimern" bekämpft, sagte Abke. Feuerwehrleute seien mit privaten Landwirtschaftsfahrzeugen im Einsatz gewesen, um Löschmaterialien bis zu dem Moorbrand zu bringen. Es hatten laut Abke trockene Gräser oberhalb des feuchten Untergrunds Feuer gefangen. "Die sind weggebrannt wie Zunder. Es bestand die Gefahr, dass sich das Lauffeuer auf Waldgebiete ausbreitet." Das habe die Feuerwehr erfolgreich verhindert. "Im Sommer hätte das einen anderen Verlauf genommen."

