Stand: 13.07.2022 15:49 Uhr Osnabrück: Zoll stellt 34 Kilogramm Marihuana sicher

34 Kilogramm Marihuana im Wert von rund 335.000 Euro haben Osnabrücker Zöllner am Dienstag auf einem Parkplatz an der A30 entdeckt. Wie das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mitteilte, fanden die Ermittler die Drogen in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Fahrzeug. Der 31-jährige Fahrzeugführer gab an, mit einem Freund einen Umzug nach Amsterdam gemacht zu haben. Auf der Ladefläche des Fahrzeuges fanden die Beamten dann unter einer Menge leerer Umzugskartons Folienpakete mit Marihuana. Das Amtsgericht Nordhorn erließ gegen den 31-Jährigen Haftbefehl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.07.2022 | 06:30 Uhr