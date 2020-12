Stand: 04.12.2020 08:48 Uhr Osnabrück: Unterricht beginnt ab Januar zeitversetzt

An den weiterführenden Schulen in der Innenstadt in Osnabrück soll der Unterricht ab Januar zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Schulbusse nicht mehr so voll sind. Darauf haben sich Stadt, Verkehrsbetriebe und Schulen sowie Elternvertreter geeinigt. Einzelheiten will die Stadt heute bekanntgeben.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.12.2020 | 07:30 Uhr