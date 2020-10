Stand: 02.10.2020 12:13 Uhr Osnabrück: Hunderte Haushalte von Stromausfällen betroffen

In Osnabrück hat es innerhalb von zwölf Stunden gleich zwei Stromausfälle gegeben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren von der ersten halbstündigen Störung am Donnerstagabend mehrere Stadtteile mit einigen Hundert Haushalten betroffen. Ursache waren nach Angaben der Stadtwerke Kabelfehler in zwei verschiedenen Stadtteilen. Am Freitagmorgen fiel dann der Strom noch einmal für etwa eine Minute im Süden der Stadt aus. Als Grund hierfür wurde ein Spannungsabfall genannt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.10.2020 | 13:30 Uhr