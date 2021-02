Stand: 12.02.2021 07:28 Uhr Nordhorn: Schlittschuhläufer aus Vechtesee gerettet

Auf dem Vechtesee in Nordhorn ist am Donnerstag ein Schlittschuhläufer ins Eis eingebrochen. Nach Angaben eines Sprechers konnten ihn die Feuerwehr und die DLRG aus der misslichen Lage befreien. Der Mann kam mit einer Unterkühlung vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, die Eisflächen zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.02.2021 | 06:30 Uhr