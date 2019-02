Stand: 05.02.2019 06:49 Uhr

Misshandlungen in Emsbüren: Prozess beginnt

Der Fall hatte in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt: Eine Mutter in Emsbüren (Landkreis Emsland) soll ihren Sohn über Jahre geschlagen, gedemütigt und eingesperrt haben. Laut dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" soll sie ihn unter anderem gezwungen haben, sich bei der Rückkehr aus der Schule bis auf die Unterhose auszuziehen und in zwei gelbe Müllsäcke zu kleiden. So fanden ihn ein Polizist und eine Mitarbeiterin des Jugendamts dem Bericht zufolge im Januar 2017 vor. Außerdem musste der Junge im Alter von 14 bis 16 Jahren offenbar ohne Decke auf dem Boden schlafen. Heute beginnt nun der Prozess vor dem Landgericht Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter unter anderem Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung vor. Der Stiefvater ist mit angeklagt, weil er nicht eingeschritten sein soll.

Missbrauch in Emsbüren: Wieso merkte niemand was? Hallo Niedersachsen - 02.02.2019 19:30 Uhr Eine Mutter aus Emsbüren soll ihren Sohn über Jahre schwer misshandelt haben, in Kürze startet der Prozess gegen sie. Aber wie konnte das Verbrechen so lange unentdeckt bleiben?







"Er verbreitet Viren"

Laut Bericht verbrachte der Jugendliche die meiste Zeit eingesperrt und musste einen Mundschutz tragen. Seine Mutter isolierte ihn demnach von der restlichen Familie - er verbreite Viren und Bakterien, habe sie ihm gesagt. Beim Essen saß er nicht mit am Tisch. Er durfte die Toilette im Haus nicht benutzen, sich nur im Abstellraum mit kaltem Wasser waschen und musste dort auch seine Wäsche mit der Hand waschen. Wegen der Müllsäcke, des Mundschutzes und weil er barfuß laufen musste, habe er sich geschämt, nach draußen zu gehen, sagte der Junge dem Bericht zufolge der Polizei. Deshalb habe er manchmal eine Ecke seines Zimmers als Toilette genutzt, woraufhin ihn seine Mutter noch heftiger schlug als an anderen Tagen. Der Junge und seine Halbschwester nannten den Ermittlern offenbar noch viele weitere Beispiele.

Einer der schwersten Vorfälle von Misshandlung

Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte ein Video von den Misshandlungen, das die jüngere Halbschwester heimlich gedreht hatte. Das Mädchen zeigte die Aufnahme einem Mitschüler, dessen Vater Anzeige erstattete. Die Geschwister wurden daraufhin in Obhut des Jugendamtes genommen. "Es handelt sich sicherlich um einen der schwersten Vorfälle von Misshandlung von Schutzbefohlenen, die wir hier in den letzten Jahren gehabt haben", sagte Christian Bagung, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Im Fall einer Verurteilung würden den Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft drohen.

Familie wurde von Jugendamt betreut

Nach dem Bekanntwerden der Misshandlungen hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück geprüft, ob gegen das zuständige Jugendamt ermittelt werden muss. Den Behörden war die Familie offenbar schon lange bekannt. Offenbar wurde sie vom Jugendamt betreut, seit der Sohn zwei Jahre alt war. In den vergangenen Jahren habe sich dann die Realschule, die der Junge besuchte, mehrfach ans Jugendamt gewandt. Das Amt habe jedoch nicht eingegriffen. Erst das Video, das die Halbschwester von den Misshandlungen gemacht hatte, brachte die Behörden schließlich zum Handeln. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück teilte NDR.de nun auf Nachfrage mit, dass das Verfahren inzwischen mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde. Aufgrund der Erkenntnisse sei kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten ersichtlich.

Verfahren gegen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft

Im Zusammenhang mit dem Fall wurde außerdem gegen einen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Osnabrück ein Verfahren wegen Geheimnisverrats eingeleitet. Hintergrund ist, dass das "Der Spiegel" sehr viele Details zu dem Fall veröffentlicht hatte, die möglicherweise nicht hätten nach draußen dringen dürfen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg teilte NDR.de nun auf Nachfrage mit, dass dieses Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen inzwischen mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde.

