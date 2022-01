Stand: 07.01.2022 08:48 Uhr Meppen: Sportboote brennen - hoher Schaden

In einem Hafen in Meppen (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zu Freitag zwei Sportboote durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit von einem Schaden in Höhe von 175.000 Euro aus. Verletzt wurde niemand. Eines der Boote war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer wurde ein weiteres Boot beschädigt, bevor die Feuerwehr Meppen den Brand löschen konnte. Die Polizei ermittelt nun.

