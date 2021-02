Stand: 16.02.2021 09:51 Uhr Menslage: 15.000 Euro Schaden nach Brand in Werkstatt

Bei einem Feuer in einer Werkstatt in der Gemeinde Menslage (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei konnten rund 50 Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Wodurch das Feuer entstanden ist, ist noch unklar.

