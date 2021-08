Stand: 06.08.2021 15:52 Uhr Mann stirbt bei Motorradunfall in Wietmarschen

In Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Freitagmorgen ein 58 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei stieß er mit seinem Fahrzeug mit einem Reh zusammen und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

