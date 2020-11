Stand: 12.11.2020 10:35 Uhr Lingen: Zwei Männer rauben Supermarkt aus

In Lingen (Landkreis Emsland) haben zwei Männer am Mittwochabend einen Supermarkt überfallen. Nach Angaben eines Polizeisprechers betraten sie gegen 20 Uhr den Laden und verwickelten eine Angestellte zunächst in ein Gespräch. Dann zogen sie plötzlich ein Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihnen mehrere Hundert Euro ausgehändigt wurden, flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Verdächtiger festgenommen werden.

