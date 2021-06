Stand: 21.06.2021 11:04 Uhr Lehe: Fahrradfahrer an Bahnübergang von Zug getötet

Am Sonntagabend ist ein Fahrradfahrer von einem Zug an einem Bahnübergang bei Lehe (Landkreis Emsland) erfasst und getötet worden. Der Mann war ersten Ermittlungen zufolge laut Polizei kurz nach 19 Uhr in Richtung Schulbrink unterwegs. Dabei überquerte er die Gleise trotz geschlossener Schranke. Ein Intercity konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bislang hat die Polizei die Identität des Mannes nicht feststellen können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.06.2021 | 11:00 Uhr