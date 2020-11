Landkreis Osnabrück schränkt Besuche in Seniorenheimen ein Stand: 19.11.2020 16:47 Uhr Nach gehäuften Corona-Infektionen in Seniorenheimen hat der Landkreis Osnabrück die Besuchsmöglichkeiten drastisch eingeschränkt.

Bis zum Monatsende gelte ab heute ein grundsätzliches Besuchsverbot, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Ausgenommen davon ist jeweils nur eine Person pro Bewohner, die von diesem festgelegt wird. Der Besucher dürfe das Alten- oder Pflegeheim nur betreten, wenn zuvor ein Corona-Schnelltest negativ ausfällt.

Ausnahmen für Seelsorger, Therapeuten und Friseure

Das Besuchsverbot gilt nicht für Seelsorger, Sterbebegleiter, Therapeuten und Friseure, die aber ebenfalls einen Schnelltest absolvieren müssen. Außerdem gilt das Verbot nicht im Gebiet der Stadt Osnabrück. In einem Seniorenheim in Melle im Landkreis Osnabrück hatten sich in den zurückliegenden Tagen 50 Bewohner und 8 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. In einem Seniorenzentrum in Hasbergen infizierten sich 27 Bewohner und Mitarbeiter.

Zweithöchster Inzidenzwert im Land

Der Landkreis wies am Mittwoch landesweit den zweithöchsten Inzidenzwert von 237,9 auf. Das niedersächsische Sozialministerium hatte angekündigt, das Besuchsrecht im Land nicht einzuschränken. Die Landesregierung setze darauf, dass Schnelltests für regelmäßige Tests des Pflegepersonals in noch größerer Zahl verfügbar werden, teilte das Sozialministerium mit.

