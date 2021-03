Stand: 26.03.2021 13:56 Uhr Landkreis Diepholz will Wasser sparen

Der Landkreis Diepholz will dafür sorgen, dass in Zukunft sorgfältiger mit der Ressource Wasser umgegangen wird. Das sieht ein neues Konzept des Landkreises vor, das nun nach einem Jahr Arbeit fertiggestellt ist, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach sollen Niederschläge lange in der Region gehalten werden, damit möglichst viel Wasser in den Boden einsickert. Vor allem nach den vergangenen trockenen Jahren dürfe es ein "weiter so" nicht geben, sagte der Diepholzer Landrat Cord Bockhop (CDU). So soll es Landwirten künftig untersagt werden, bei anhaltender Hitze ihre Felder zu beregnen, weil zu viel Wasser gleich wieder verdunstet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.03.2021 | 15:00 Uhr