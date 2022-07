Stand: 14.07.2022 10:37 Uhr Land gibt Millionen: Lüneburg will sich noch hübscher machen

Die Stadt Lüneburg will ihre Innenstadt attraktiver machen. Dazu soll unter anderem der Fluss Ilmenau mehr in den Mittelpunkt rücken, sagte Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Das Land Niedersachsen hat der Stadt knapp vier Millionen Euro Fördergeld zugesagt. Mit dem Geld sollen mehr Zugänge zu dem Fluss geschaffen werden. Außerdem sollen der Marienplatz hinter dem Rathaus und weitere Orte in der Altstadt umgestaltet werden, so Kalisch. Zusätzlich zum Geld des Landes investiert Lüneburg selbst rund zweieinhalb Millionen Euro in das Projekt.

