Stand: 29.07.2021 14:00 Uhr Kulturtriathlon startet im August in Osnabrück

Am 15. August startet in Osnabrück ein Kulturtriathlon mit rund 60 Veranstaltungen bis Ende September. Der Name Triathlon leitet sich von den drei Hauptzielen des Events: Raus aus der Stadt und rein in die Stadtteile, "Kultur to go" in der Innenstadt - und: junge Stars an den Start. Zum Programm gehören unter anderem Open-Air-Konzerte oder Musiktheater für Kinder. Alle Veranstaltungen beim Kulturtriathlon sind kostenlos, Anmeldungen sind aber zwingend. 240.000 Euro stehen für den Kulturtriathlon insgesamt zur Verfügung. Knapp 200.000 Euro kommen aus dem Bundesprogramm "Neustart Kultur", der Rest aus verschiedenen Töpfen der Stadt.

