Stand: 25.06.2021 13:51 Uhr Kostenlose Jugendfreizeiten im Emsland - das Land bezahlt

Homeschooling und kaum Kontakte zu Freunden - die Corona-Pandemie hat viele Kinder stark belastet. Mit kostenlosen Wochenendfreizeiten wollen die Jugendherbergen in Damme, Meppen und Lingen jetzt einen Ausgleich bieten - durch Spiel und Spaß in der Natur. Bezahlt wird die Aktion vom niedersächsischen Kultusministerium. In der Jugendherberge Damme sind am Freitag 50 Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren eingetroffen. Die Jugendlichen kommen vor allem aus den Landkreisen Vechta und Osnabrück. Gedacht war das kostenlose Wochenende ursprünglich für sozial benachteiligte Kinder. Jetzt dürfen aber alle dabei sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.06.2021 | 14:30 Uhr