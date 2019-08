Stand: 17.08.2019 20:21 Uhr

Jetzt live: Meppen feiert die NDR Sommertour

Meppen hat es geschafft: Ihre Wette zum Finale der NDR Sommertour hat die Stadt locker gewonnen. Mindestens 250 Hafenarbeiter, Fischer und Handelsleute sollten in der passenden Verkleidung vor der Bühne stehen - es waren sogar 398. Die Stadt hatte als Teil der Wette zudem eine Hafenkulisse aufgebaut, und die Wett-Teilnehmer sangen ein selbst getextetes Lied über den Ort und den Kanalhafen zur Melodie von "Über sieben Brücken" von Karat. Stadtwette klar gewonnen! Nun steigt die Party auf der Bühne. Stargast ist Bonnie Tyler. NDR.de überträgt jetzt live:

Livestream: NDR Sommertour in Meppen Bonnie Tyler, Hit Radio Show und The Smashing Piccadillys sind zu Gast auf der Bühne der NDR Sommertour in Meppen. Um kurz nach 20 Uhr geht's los - hier sehen Sie die Konzerte live.

Drei Teile machen ein Kostüm

Der Hintergrund der Stadtwette: Bereits 834 wurde Meppen erstmals urkundlich erwähnt. Die Koppelschleuse am ehemaligen Ems-Hase-Kanal entstand zwischen 1826 und 1830. Bei der Wette waren Teamgeist, Fantasie und Kreativität gefragt. Für die Verkleidungen galt: Erst mindestens drei Teile machen ein echtes Kostüm. Was heute außerdem alle dabeihaben: einen Regenschirm, einen Regenmantel oder ein Cape. Denn das Finale der NDR Sommertour geht mit einer Premiere einher - bislang hatte das Wetter mitgespielt. Die Meppener lassen sich von etwas Nass von oben aber nicht vom Feiern abhalten. Praktisch: Bei vielen gehört ein Südwester zum Kostüm dazu. Außer Bonnie Tyler sind die Band Hit Radio Show und die Stammgäste The Smashing Piccadillys zu Gast auf der Bühne der NDR Sommertour.

Fragen stellen beim NDR Niedersachsen Treff

Es ging bei der diesjährigen Sommertour aber nicht ausschließlich um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen Treff konnten alle Interessierten zwischen 18 und 19.30 Uhr über die Programme des NDR diskutieren. Andrea Lütke, Direktorin des Landesfunkhaus Niedersachsen, sowie Martin Reckweg, stellvertretender Hörfunkchef von NDR 1 Niedersachsen, beantworteten Fragen zum Programm. Auch weitere Moderatoren und Reporter waren vor Ort. Wer noch hingehen möchte: Der Eintritt zur NDR Sommertour-Party ist frei. Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

