Stand: 02.09.2022 13:02 Uhr Hausbrand in Meppen: Mann springt aus dem Fenster

Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Meppen (Landkreis Emsland) gebrannt. Um sich vor dem Feuer zu retten, sprang ein Hausbewohner von seinem Balkon im zweiten Stock. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss brannte völlig aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Die Schadenshöhe wird auf 500.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Brand in Meppen: Mann verletzt sich beim Sprung vom Balkon. (1 Min)

