Stand: 18.11.2020 09:06 Uhr Hakenkreuze auf jüdischem Friedhof: Staatsschutz ermittelt

Der Staatschutz ermittelt nachdem Unbekannte auf einem jüdischen Friedhof in Haren (Landkreis Emsland) Hakenkreuze in mehrere Grabsteine geritzt haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es werde von einem antisemitischen Tatmotiv ausgegangen, so die Polizei. Demnach seien die Symbole deutlich sichtbar und womöglich mit einem Meißel in die Grabsteine eingeschlagen worden. Einige Beschädigungen könnten bereits mehrere Monate alt sein. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zur Tat oder zum Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0591) 87344 oder (0591) 87342 zu melden.

