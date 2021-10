Stand: 11.10.2021 11:13 Uhr Grafschaft Bentheim: Mobile Impfteams starten in Altenheimen

In der Grafschaft Bentheim sollen an diesem Montag mobile Impfteams mit Drittimpfungen in Altenheimen beginnen. Wie der Landkreis mitteilte, können nicht nur die Bewohner geimpft werden, sondern auch das Personal. Gleichzeitig bieten die Teams auch Erstimpfungen an. Die Verantwortlichen hoffen, Menschen in den Heimen ansprechen zu können, die noch keine Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen oder eine Impfung bislang ablehnt haben. Nach dem Schließen der Impfzentren sind die mobilen Impteams als Unterstützung der Hausärzte eingesetzt worden.

Weitere Informationen Niedersachsen: Viele Corona-Impfteams starten erst später In den Kommunen muss die Infrastruktur neu aufgebaut werden. In der Region Hannover fehlen noch Laptops für die Teams. mehr

