Stand: 28.11.2021 09:55 Uhr Feuer zerstört leerstehendes Haus in Diepholz

In einem unbewohnten Haus ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Diepholz, versuchten die Einsatzkräfte den Brand zunächst innerhalb des Hauses zu löschen. Das musste wegen der starken Hitzeentwicklung aber abgebrochen werden. Um an das Feuer heranzukommen, sei dann das Dach geöffnet worden. Gleichzeitig wurde ein zweiter Brand in der Garage entdeckt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Sonntagvormittag. Das Haus wurde durch das Feuer zerstört, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.11.2021 | 11:00 Uhr