Stand: 05.12.2024 11:22 Uhr Fahrerflucht in Meppen: Unbekannte Frau erfasst 11-Jährigen

In Meppen ist am Mittwoch ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge aus einem Schulbus ausgestiegen, der auf der Straße hielt. Als der Junge über die Straße zu seinem Fahrrad gehen wollte, wurde er von einem Auto erfasst, das den Schulbus überholen wollte. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen fuhr die bislang unbekannte Fahrerin des Wagens unerlaubt weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Unfall oder der Fahrerin des Wagens Auskunft geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer (05931) 94 90 bei der Polizei in Meppen melden.

