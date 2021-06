Stand: 10.06.2021 11:51 Uhr Eissporthalle Nordhorn öffnet frühestens in drei Jahren

Die Eissporthalle in Nordhorn wird voraussichtlich frühestens 2024 wieder öffnen. Das hat der Landkreis Grafschaft Bentheim mitgeteilt. In einem Bürgerentscheid hatten sich die Grafschafter dafür ausgesprochen, die sanierungsbedürftige Eissporthalle zu erhalten. In einem Workshop wurde nun geschaut, worauf bei der Sanierung geachtet werden soll. Daran waren unter anderem Vertreter der Eissportvereine, des Landkreises und der Stadt Nordhorn beteiligt. Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten ausgeschrieben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.06.2021 | 13:30 Uhr