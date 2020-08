Stand: 19.08.2020 10:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

E-Roller: Zahlreiche Verstöße in Osnabrück

Die Polizei hat bei Kontrollen von E-Scootern in Stadt und Landkreis Osnabrück zahlreiche Verstöße registriert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Von knapp 120 Scooter-Fahrern wurden demnach bei 80 Verkehrsvergehen festgestellt. Meist spielte zu viel Alkohol eine Rolle: Manche der ertappten E-Roller-Fahrer hatten mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. 20 Scooter-Fahrer waren auf Gehwegen oder in anderen verbotenen Bereichen unterwegs. Außerdem wurden einige zu zweit auf dem Roller erwischt oder wie sie über eine rote Ampel fuhren. Darüber hinaus hatten fünf Scooter keine Versicherung. Vor allem beim Thema Alkohol am Lenker bestehe Aufklärungsbedarf, teilte die Polizei mit. Sie weist darauf hin, dass für E-Scooter dieselben Promillegrenzen gelten wie für alle anderen Kraftfahrzeuge.

