Dörpen: 44-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in Dörpen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war der 44-Jährige mit seinem Wagen in Richtung Neudörpen unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist unklar.

