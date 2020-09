Stand: 29.09.2020 07:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Damme: 21-Jähriger stirbt nach Unfall

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist ein junger Autofahrer in Damme im Landkreis Vechta tödlich verunglückt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Passagierin aus dem Bus wurde schwer verletzt. Acht weitere Fahrgäste und der Fahrer des Busses wurden leicht verletzt. Laut Polizei war der 21-jährige Autofahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Der Busfahrer versuchte, dem entgegenkommenden Wagen auszuweichen, indem er auf den unbefestigten Seitenstreifen fuhr. Einen Zusammenstoß konnte er jedoch nicht mehr verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.09.2020 | 06:30 Uhr