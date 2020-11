Stand: 09.11.2020 11:08 Uhr Coronavirus: Landrat Burgdorf erneut negativ getestet

Auch der zweite Abstrich, der von Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) wegen einer möglichen Corona-Infektion am vergangenen Donnerstag genommen wurde, ist negativ ausgefallen. Das meldet der Landkreis Emsland heute Vormittag, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auch Dezernent Michael Steffens wurde negativ getestet. Beide würden trotzdem vorsorglich in der bereits angetretenen 14-tägigen häuslichen Quarantäne verbleiben. Das sei erforderlich, weil sie Kontakt zu einem an Covid-19-Erkrankten hatten. Burgdorf und Steffens gelten als Kontaktpersonen ersten Grades. Beide arbeiten nun vom Homeoffice aus.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.11.2020 | 10:30 Uhr