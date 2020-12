Corona im Kloster: Mindestens 76 Ordensschwestern infiziert Stand: 02.12.2020 08:40 Uhr Im Kloster der Franziskanerinnen in Thuine sind laut Landkreis Emsland 76 der 170 Ordensschwestern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kommune hat das Gelände unter Quarantäne gestellt.

Wie das Virus in die Ordensgemeinschaft gelangen konnte, ist noch unklar. Anders als andere Orden leben die Franziskanerinnen nicht abgeschieden. Sie betreiben ein Pflegeheim, ein Jungen-Internat, eine berufsbildende Schule (BBS) sowie die Antoniusschule. Dort sind laut Landkreis zwei Schüler positiv auf Corona getestet worden. Eine der infizierten Ordensschwestern unterrichtet an der BBS. Das Gesundheitsamt forscht jetzt die Kontakte nach.

Schule zuvor von Corona-Fällen betroffen

In der Antoniusschule habe es schon vor dem Ausbruch im Kloster Corona-Fälle bei Kindern gegeben, sagte die Generaloberin, Schwester Maria Cordis Reiker, dem NDR in Niedersachsen. "Wir haben noch keinen Überblick, wie es mit den Schulen weitergeht, das ist alles noch im Fluss", so Reiker.

Testergebnisse von 160 Beschäftigten stehen aus

Derweil stehen noch die Testergebnisse von 160 Kloster-Mitarbeitenden aus, die in der Küche, im Büro oder in der Reinigung beschäftigt sind. Im Kloster lebten die Infizierten jetzt im sogenannten Mutterhaus, wo sie auch gemeinsam speisen dürften, sagte die Generaloberin. Das mache den Umgang mit dem Ausbruch einfacher. Die meisten infizierten Schwestern gehören aufgrund ihres Alters zur Corona-Risikogruppe. Bislang seien aber alle Krankheitsverläufe mild und niemand müsse im Krankenhaus behandelt werden, so Schwester Reiker. Die negativ getesteten Schwestern sind alle im Gästehaus des Konvents untergebracht.

