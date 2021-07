Corona-Infizierter in Osnabrücker Disco mit 1.370 Gästen Stand: 24.07.2021 13:11 Uhr Wegen eines Corona-Falls in einer Disco in Osnabrück müssen sich bis zu 1.370 Besucher in Quarantäne begeben. Die Zahl hängt auch davon ab, welche Variante des Virus bei dem Infizierten vorliegt.

"Die Virus-Variante dürfte in Kürze bekannt sein", teilte ein Sprecher des Landkreises Osnabrück NDR Niedersachsen am Sonnabend mit. Bei einer Infektion mit der Delta-Variante müssten Geimpfte und Genesene nicht in Quarantäne. Werde hingegen die Gamma-Variante festgestellt, müssten sich alle Betroffenen bis zum 1. August isolieren. In diesem Zeitraum würden sie zweimal getestet.

Infizierter bemerkte nach Besuch Symptome

Der Mann aus dem Landkreis Vechta hatte die Disco am Sonnabend vergangener Woche für etwa vier Stunden besucht, wie Stadt und Landkreis Osnabrück am Freitag mitteilten. Später habe er Symptome bemerkt und bei ihm sei eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Wann genau der Nachweis erfolgte, teilten die Behörden nicht mit.

405 Disco-Besucher aus Stadt und Landkreis Osnabrück

Von den betroffenen Discobesuchern leben 405 in der Stadt und im Landkreis Osnabrück. Sie würden derzeit vom Gesundheitsdienst der Region angerufen, um sie gegebenenfalls in Quarantäne zu schicken, hieß es. Zu den Wohnorten der übrigen Besuchenden war dem Landkreis-Sprecher am Sonnabend nichts bekannt. Die zuständigen Gesundheitsämter hätten jedoch bereits die Kontakte erhalten. Die Übermittlung der Daten per App habe einwandfrei funktioniert.

3.000 Feiernde im Raum Hannover in Quarantäne

In der Region Hannover befanden sich Mitte der Woche 3.000 Partygäste nach Infektionsfällen in mehreren Clubs und Discos in Quarantäne.

