Corona: Grafschaft Bentheim hebt Ausgangssperre auf Stand: 11.01.2021 14:11 Uhr In der Grafschaft Bentheim dürfen die Einwohner ab Mittwoch ihre Wohnungen wieder rund um die Uhr verlassen. Der Landkreis lässt die vor Weihnachten verhängte nächtliche Ausgangssperre auslaufen.

Die Verantwortlichen begründeten die Entscheidung mit dem Rückgang der Corona-Infektionszahlen. Von einem niedersachsenweiten Spitzen-Inzidenzwert von 230 vor Weihnachten ist die Zahl in der Grafschaft mittlerweile auf knapp über 150 abgesackt. Damit entwickle sich der Kreis gegen den landesweiten Trend, sagte Landrat Uwe Fietzek (parteilos) gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die Ausgangssperre habe ihr Ziel erreicht und laufe deshalb aus.

Erneute Ausgangssperre nicht ausgeschlossen

Endgültig vom Tisch ist die Maßnahme damit aber noch nicht. Sollten die Zahlen wieder ansteigen, werde der Landkreis erneut auf das erprobte Mittel zurückgreifen, so Fietzek. Ob in Kombination mit oder als Ersatz für den vom Bund vorgesehenen 15-Kilometer-Bewegungsradius will der Landkreis noch abklären.

Polizei zieht positive Bilanz

Für die Polizei lasse sich eine Ausgangssperre leichter kontrollieren, sagte Nicola Simon von der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Ihren Angaben zufolge gab es in der Grafschaft insgesamt 400 Verstöße gegen die Ausgangssperre. Das sei in Bezug zur Einwohnerzahl und zur Dauer der Maßnahme wenig, so Simon.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.01.2021 | 14:00 Uhr