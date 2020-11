Stand: 23.11.2020 15:10 Uhr Bundespolizei stellt Drogen im Wert von 10.000 Euro sicher

Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze etwa ein Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt. Die Drogen haben laut Polizei einen Straßenverkaufswert von etwa 10.000 Euro. Die Beamten durchsuchten am Sonntag einen aus den Niederlanden eingereisten Pkw, in dem Vater und Sohn saßen und wurden in einer Sporttasche fündig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter am Montag Untersuchungshaftbefehl gegen einen 31-Jährigen, einen der beiden Insassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.11.2020 | 17:00 Uhr