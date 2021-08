Stand: 17.08.2021 07:49 Uhr Blindgänger in Rieste entschärft

In Rieste im Landkreis Osnabrück ist am Montagabend ein Blindgänger entschärft worden. Ein Fußgänger war am Nachmittag zufällig auf die Bombe gestoßen, als er mit einer Metallsonde unterwegs war. Das Gebiet um die Fundstelle auf einem Acker wurde im Umkreis von einem Kilometer evakuiert. Umliegende Straßen und eine Bahnstrecke wurden zeitweise gesperrt. Kurz nach 21 Uhr konnte der Blindgänger in Rieste entschärft werden.

