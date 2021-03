Stand: 27.03.2021 08:28 Uhr Bad Essen: Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Pkw

Für einen 20 Jahre alten Fahrer eines Motorrollers hat das Überholmanöver eines 26-jährigen Autofahrers am Freitagabend tödlich geendet. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Autofahrer beim Überholen auf der B65 bei Bad Essen (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen frontal mit dem Roller des 20-Jährigen zusammen, der vermutlich ohne Licht unterwegs war. Der junge Rollerfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

