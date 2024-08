Stand: 30.08.2024 06:31 Uhr Auto überschlägt sich auf A31 - 30-Jährige in Lebensgefahr

Eine fünfköpfige Familie aus den Niederlanden ist am Donnerstagabend auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Lingen und Wietmarschen verunglückt. Die 30 Jahre alte Beifahrerin kam laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Mann und ihre zwei bis elf Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben war der Vater aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrfach und landete auf dem Dach. Die Emsland-Autobahn war am Abend in Richtung Emden für fast fünf Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.08.2024 | 06:30 Uhr