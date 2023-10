Stand: 30.10.2023 10:49 Uhr A33: Beifahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Osnabrück

Bei einem Autounfall auf der A33 in Richtung Diepholz ist am Montagmorgen ein 32-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er saß als Beifahrer im Auto. Der Fahrer kam kurz vor der Ausfahrt nach Borgloh im Landkreis Osnabrück von der Straße ab. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. Der 34-jährige Fahrer aus Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück ist laut Polizei schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

