Stand: 24.11.2020 07:07 Uhr 70-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall in Wallenhorst

Bei einem Verkehrsunfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am Montagnachmittag ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 77 Jahre alter Autofahrer aus gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Dabei erfasste er den Radfahrer. Der 70-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden das Auto und das Fahrrad für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.11.2020 | 06:30 Uhr