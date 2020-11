Stand: 17.11.2020 15:23 Uhr 58 Corona-Fälle in Pflegeheim in Melle

In einem Pflegeheim in Melle (Landkreis Osnabrück) ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Einrichtung haben Tests ergeben, dass aktuell 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie acht Mitarbeitende mit dem Virus infiziert sind. Drei Senioren müssen demnach im Krankenhaus behandelt werden. Die positiv getesteten Pflegebedürftigen würden in einem separaten Wohnbereich betreut. Das gesamte Heim dürfe derzeit nicht von Außenstehenden betreten werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.11.2020 | 17:00 Uhr