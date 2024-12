22 Geldautomaten gesprengt? Sieben Männer vor Gericht Stand: 10.12.2024 08:48 Uhr In Osnabrück müssen sich ab heute sieben Männer vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen mehr als 20 Automaten gesprengt und Geldbeträge in Höhe von bis zu einer Million Euro ins Ausland gebracht haben.

Die Taten sollen sich nach Angaben des Landgerichts zwischen August 2021 und November 2023 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich um eine kriminelle Bande handelt, die bei ihren Taten immer gleich vorgegangen ist. Jeder der sieben Angeklagten im Alter zwischen 20 und 33 Jahren soll dabei eine bestimmte Aufgabe übernommen haben. So sollen sie die Geldautomaten im Raum Osnabrück zunächst tagsüber ausgespäht und dann in der Nacht gesprengt haben, um das darin gelagerte Geld zu erbeuten. Nach der Tat sollen die Angeklagten mit ihren Autos über die Grenze ins Ausland geflohen sein, wie das Landgericht mitteilte.

Weitere mutmaßliche Bandenmitglieder angeklagt

Alle Angeklagten sollen laut Landgericht an jeweils 3 bis 12 der insgesamt 22 Taten beteiligt gewesen sein. Konkret müssen sich die Männer wegen des Vorwurfs der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit Bandendiebstahls verantworten. An den Geldautomaten und angrenzenden Gebäuden sollen regelmäßig Schäden entstanden sein, wie das Gericht mitteilte. Demnach sollen die Männer Geldbeträge in Höhe zwischen 100.000 Euro und einer Million Euro erbeutet haben.

Angeklagten droht bis zu 15 Jahren Haft

Je nachdem, wie viel die einzelnen Angeklagten erbeutet haben und an wie vielen Taten sie beteiligt waren, erwartet sie eine Strafe von einem bis zu 15 Jahren Haft, wenn sie verurteilt werden. Sie sitzen derzeit alle in Untersuchungshaft. Neben den sieben Angeklagten sind noch weitere Personen in diesem Zusammenhang verdächtig, die sich aber laut Gericht in einem weiteren Verfahren verantworten müssen. Für den Prozess sind zunächst sechs weitere Verhandlungstermine bis Januar angesetzt.

Weitere Informationen Weniger Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen 2024 waren es bislang 17 Taten. Das Bundeskabinett hat nun ein neues Gesetz beschlossen, um Täter härter zu bestrafen. (02.10.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.12.2024 | 07:00 Uhr