Stand: 06.08.2023 15:04 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Schwanewede

Bei einem Unfall in Schwanewede (Landkreis Osterholz) sind am Samstagabend vier Menschen teilweise schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte ein 18-Jähriger mit seinem Auto links abbiegen und hatte dabei den entgegenkommenden Wagen eines 50-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander. Der 18 Jahre alte Autofahrer und der 50-Jährige wurden schwer verletzt. Die 52-jährige Partnerin des 50-Jährigen und sein elfjähriger Sohn, die beide mit in dem Auto saßen, wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.08.2023 | 09:00 Uhr