Stand: 20.01.2025 15:31 Uhr Zufallstreffer: Große Drogenplantage bei Feueralarm entdeckt

Durch Zufall hat die Polizei in Bremen-Blumenthal eine Cannabis-Plantage mit geschätzt mehr als 1.000 Pflanzen entdeckt. In der Wohnung war am Sonntagnachmittag ein Feuer gemeldet worden. Die Einsatzkräfte nahmen laut Polizei weißen Rauch wahr. Dieser habe sich dann aber als Wasserdampf einer Bewässerungsanlage für eine Drogenplantage herausgestellt, hieß es. Die Cannabispflanzen wurden dort professionell beleuchtet, belüftet und bewässert, so die Polizei. Ein 19-Jähriger wurde noch vor Ort festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein weiterer Mann konnte laut Polizei fliehen.

