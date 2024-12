Stand: 03.12.2024 14:08 Uhr Zu hohes Risiko: Brücke in Oldenburg muss gesperrt werden

Die Brücke "Am Pulverturm" in Oldenburg ist seit Montagmorgen für alle Verkehrsteilnehmenden gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, wurde bei einer Prüfung festgestellt, dass beim Bau im Jahr 1959 Spannstahl verwendet wurde. Das Material sei leicht anfällig für Spannungsrisse, weshalb Korrosionsgefahr bestehe, heißt es. Ein externer Prüfer hat das Risiko bereits bestätigt. Nun wird die Brücke untersucht. Danach soll laut Stadt entschieden werden, ob die 17,5 Meter lange Brücke teilweise oder sogar komplett neu gebaut werden muss. Wann die endgültige Entscheidung getroffen werden kann, sei noch unklar, so die Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.12.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg