Stand: 17.10.2024 15:59 Uhr Zink- und Bleihütte Nordenham bekommt 360 Millionen Euro

Das Unternehmen Glencore in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) hat einen Förderbescheid vom Bund in Höhe von 360 Millionen Euro erhalten. Das hat das Unternehmen bestätigt. Die zum Konzern gehörende Zink- und Bleihütte gehört zu den ersten 15 Unternehmen in Deutschland, mit denen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) diese Woche sogenannte Klimaschutzverträge geschlossen hat. Glencore will das Fördergeld in den kommenden 15 Jahren dazu nutzen, seine Produktionsprozesse in Nordenham grundlegend umzustellen. Das soll laut Geschäftsführer Thomas Hüser dazu beitragen, bis zu 65.000 Tonnen CO2 jährlich einzusparen. Geplant sei unter anderem bei der Produktion von Zink- und Blei von Petrolkoks auf Biokohle umzurüsten sowie von Schweröl zunächst auf Bio-Methan und ab 2032 auf Wasserstoff zu wechseln. Ziel sei es dabei, das umweltschädliche Treibhausgas CO2 zu reduzieren.

