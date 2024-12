Stand: 17.12.2024 15:32 Uhr Windrad-Flügel nahe der A1 bei Dinklage abgeknickt

In Dinklage (Landkreis Vechta) ist ein Rotorblatt einer Windenergieanlage abgeknickt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Fläche abgesperrt. Das Windrad steht den Angaben zufolge auf einer Ackerfläche nahe der A1 zwischen Dinklage und Steinfeld. Betrieben wird es laut Polizei von dem Besitzer der Fläche, der auch weitere Windräder hat. Er habe das Gelände am Montag weiträumig abgesperrt, nachdem der Schaden entdeckt wurde, hieß es. Eine Gefahr bestehe nicht, auch da es keine direkte Zufahrt zu der Anlage gebe, so die Polizei. Die zuständige Firma hat das Windrad demnach am Dienstag mithilfe einer Drohne begutachtet. Warum das Rotorblatt gebrochen ist, ist den Angaben zufolge noch unklar

VIDEO: Flügel an Windkraftanlage bricht ab (1 Min)

