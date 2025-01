Stand: 16.01.2025 12:38 Uhr Vom Traktor gestürzt: Mann in Visselhövede schwer verletzt

Beim Einsammeln abgeschmückter Weihnachtsbäume ist am Samstagnachmittag in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ein 20-jähriger Helfer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, stürzte der junge Mann während der Fahrt vom Anhänger eines Traktors. Er habe das Bewusstsein verloren und sei mit einem Bein unter das Fahrzeug geraten. Den Angaben nach war er alkoholisiert. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

