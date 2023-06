Stand: 02.06.2023 07:49 Uhr Volksfest in Verden: Domweih beginnt

Am Sonnabend beginnt in Verden eines der ältesten Volksfeste Niedersachsens. Bis kommenden Donnerstag werden Zehntausende Besucher erwartet. Zum großen Festumzug durch die Verdener Innenstadt mit rund 2.300 Teilnehmern sind mehr als 60 Wagen, Musik- und Fußgruppen aus dem Umkreis von Verden angemeldet. Für Besucher aus dem Umland gibt es Bus-Sonderfahrpläne bis in die Nacht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.06.2023 | 07:30 Uhr